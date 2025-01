Appello al Comune: "Non alzare i tributi locali"

Riccardo Cappelli, 38 anni, responsabile Credito e Finanza di Confartigianato Federimpresa Cesena dal 2020, è il nuovo vicesegretario di Confartigianato Cesena, con delega alle relazioni istituzionali.

"Con gli enti locali del nostro territorio abbiamo in generale un buon rapporto di collaborazione e confronto – afferma Cappelli – nell’interesse comune di creare un ambiente sempre più favorevole allo sviluppo delle imprese".

"Sta per terminare una fase espansiva per la finanza locale – aggiunge Cappelli - iniziata durante il Covid e poi proseguita con l’avvio del Pnrr. Negli ultimi anni i comuni non si sono preoccupati eccessivamente di razionalizzare le spese, essendoci stati trasferimenti importanti da parte dello Stato. Adesso i nodi iniziano ad arrivare al pettine e nei bilanci 2025 la gran parte dei comuni ha deciso di aumentare la tassazione anche in maniera importante. Questo fenomeno rischia di essere aggravato dalle crescenti esigenze socio-assistenziali e dal fatto che l’ormai vicina conclusione del Pnrr con cui sono state finanziati nuovi investimenti lascerà in eredità un aumento della spesa corrente per la gestione di tali opere su cui il Pnrr non dà risposte. Bisogna evitare che inizi una stagione di aumenti dei tributi e delle tariffe a carico di aziende e privati, insostenibile in una fase economica delicata, con calo dei consumi e degli ordinativi in diversi settori".

"Le micro e piccole imprese – prosegue Cappelli – necessitano di risorse pubbliche mirate e di una regia per essere accompagnate nelle attuali transizioni digitale ed ambientale, che non hanno caratteristiche democratiche: i nuovi vincoli che derivano da temi come sostenibilità e cybersecurity colpiscono infatti tutte le attività economiche in maniera indiscriminata, mentre delle opportunità si rischia beneficino solo poche imprese in grado di investire ingenti risorse. È un problema che Confartigianato si pone non limitandosi ad erogare servizi di qualità alla singola impresa, ma sostenendo anche rete ed aggregazioni tra imprese".

"Nel 2025 Confartigianato intende dedicare un’attenzione particolare ai giovani – sottolinea Cappelli – per valorizzare meglio vocazioni, potenziale ed energie dei più giovani ed aiutare le piccole imprese ad essere più attrattive nei confronti dei talenti, per contrastare l’ormai cronica mancanza di profili lavorativi. Il Campus di Impresa di Confartigianato quest’anno proverà a dare risposte concrete su questo fronte".