Applausi a scena aperta per il teatro Comunale

Si è da poco conclusa la stagione invernale del teatro Comunale di Cesenatico. Una cavalcata di mesi che è iniziata sotto i migliori auspici dato il tutto esaurito della prosa registrato all’avvio della campagna abbonamenti. Tra concerti, teatro moderno, i grandi attori della prosa, Cesenatico Classica, le favole, i musical e i fuori programma la soglia del Teatro è stata varcata più di 4300 volte (circa cento in più rispetto anno precedente). La stagione teatrale ha portato al Comunale attori di primo piano come Benvenuti, Angelillo fino a Placido che ha concluso la prosa. Il teatro, lungo il corso della stagione, si è trasformato in un set per concerti, in un circo artistico, in un hotel, anzi nel Velvel Motel; è stato teatro di delitti, si è evoluto in un loft di Roma e in un incantevole salotto vittoriano grazie alle scenografie e ai giochi di luci. Al momento l’ufficio Teatro è al lavoro per concludere la proposta estiva pensata per accogliere le richieste di un pubblico particolarmente giovane che potrà gustarsi gli spettacoli nel ritrovato teatro all’aperto di largo Cappuccini.

"Quest’anno – ha commentato l’assessore alla Cultura Emanuela Pedulli – mi ha colpito e riempito di orgoglio il fatto che tutti gli attori, dopo lo spettacolo, siano saliti alla ribalta congratulandosi per l’accoglienza calorosa del pubblico, per la bellezza del teatro e per l’organizzazione. Colgo quindi l’occasione per ringraziare ancora una volta tutte le persone che si sono impegnate lungo la stagione affinché il pubblico potesse godersi lo spettacolo". La stagione ha avuto come media partner Radio Studio Delta.