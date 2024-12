Armuzzi: "Bivacchi e degrado, cancelli già chiusi dalle 16"

A Savignano, pronta risposta dell’assessora alla sicurezza Roberta Armuzzi alle recenti segnalazioni dei consiglieri Andrea Palermo e Chiara Magnani, riguardo la zona della pescheria comunale. Dice l’assessora: "Da venerdì scorso, 29 novembre, l’orario di chiusura dei relativi cancelli è stato anticipato dalle 20 alle 16. Una decisione presa in risposta alle richieste dei residenti, con l’obiettivo di prevenire possibili bivacchi e il degrado di quella zona di vicolo Mercato. Ritengo sorprendente che i consiglieri, così attenti alla vita quotidiana della nostra città, non abbiano fatto riferimento a questa modifica. La loro segnalazione, giunge tardiva. In parallelo con questa modifica, è stata sensibilizzata la Polizia locale, che aveva già messo sotto attenzione quell’area del centro cittadino, svolgendo controlli e sopralluoghi mirati. Anche su questo fronte, l’interesse dei consiglieri appare fuori tempo massimo, se non addirittura strumentale". L’assessore Armuzzi in merito all’adeguamento della illuminazione pubblica dice di avere risposto in consiglio comunale a una interrogazione della minoranza: "L’attenzione dell’Amministrazione e delle forze di Polizia è costante sulla prevenzione e repressione di ogni tipo di reato".