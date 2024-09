Beata Vergine delle Grazie. Fiumicino in festa

Grazie al parroco don Vittorio Mancini e a tutto il comitato parrocchiale, a Fiumicino di Savignano sul Rubicone, torna la festa della beata Vergine delle Grazie. Una Madonna alla quale vengono attribuiti oltre 150 miracoli e guarigioni in 500 anni e che si festeggia ogni anno la seconda domenica di settembre. A testimonianza delle grazie ricevute e degli ex voto portati dai fedeli, il comitato parrocchiale, in occasione della festa, alla preparazione della quale sta lavorando tutte le sere, e che si svolgerà da mercoledì 4 a domenica 8 settembre, li ha collocati in una saletta e potranno essere visitati dalle 19 alle 23. Il primo miracolo risale a oltre 500 anni fa. Una tavola votiva del 22 marzo 1514, ancora oggi esistente, ricorda come una donna, Elisabetta Demaseno, ossessa, fosse stata liberata dagli spiriti maligni e guarita per intercessione della Vergine raffigurata.

Tanti sono stati i miracoli attribuiti alla Madonna delle Grazie di Fiumicino in questi 500 anni e lo testimoniano circa 150 tavole votive. La chiesa, che originariamente risale al 1350, fu elevata a santuario il 5 giugno 1524, forse per quel miracolo, ma durante l’ultima guerra crollò sotto i bombardamenti. E con essa andò distrutto anche l’affresco della Madonna delle Grazie. La chiesa, ricostruita poi, conserva oggi un ritratto su tela dell’immagine miracolosa riprodotta nel 1831 da don Stefano Montanari di Gatteo. La tela raffigurante la Madonna delle Grazie, oggi venerata, è collocata sopra l’altare maggiore e venne dipinta da Vincenzo Lasagni nel 1862. Quella che ogni anno viene portata in processione il 31 maggio. La festa parrocchiale di Fiumicino comincia mercoledì 4 alle 21 nel Santuario della beata Vergine della Grazie in cui un ensamble d’archi e coro si esibiranno nel "Concerto per Maria". Giovedì 5 alle 20.30 messa e alle 21 serata di preghiera con l’adorazione eucaristica accompagnata da musica e canti del coro In Dulci Jubilo; venerdì 6 sarà principalmente rivolto ai giovani con, alle 18.45, nel parco dietro la chiesa, giochi organizzati per ragazzi delle elementari, medie e famiglie; lo stand gastronomico propone hamburger, patatine fritte e piadina farcita; alle 20 rosario. Sabato 7 messa alle 19 e alle 21 serata di ballo con l’orchestra "Margò ‘80".

Domenica 8 messa alle 10.15 e dopo un pomeriggio di ciclismo organizzato dalla Fiumicinese Fait Adriatica, alle 18 rosario; alle 19 aperitivo, poi cena su prenotazione: Alex 339-6074481, Luca 338-2164612 entro venerdì 6 settembre. Alle 21 commedia dialettale "Ridar da murì" del gruppo "La Compagnia Dla Zercia Aps". La parrocchia di Fiumicino di Savignano ha 112 anni. Conta circa 1.800 abitanti per oltre 700 famiglie. Durante tutte le sere della festa sarà possibile visitare la saletta degli ex voto dalle 19 alle 22 e nella chiesa mostra fotografica per festeggiare i 500 anni del santuario.

Ermanno Pasolini