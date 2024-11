Borghi, l’addio a Daniele tra i palloncini bianchi

Centinaia di persone hanno partecipato, ieri, ai funerali di Daniele Fabiani, di Borghi, morto a 22 anni per una rarissima malattia enzimatica di cui in Italia si conoscono sedici casi e una cinquantina nel mondo. Daniele lascia mamma Chiara e babbo Massimo. Domenica sera la veglia funebre era stata presieduta dal parroco don Gino Gessaroli con una toccante omelia nella chiesa del Castello di Borghi dove ieri si è svolto il funerale con la messa celebrata da don Concetto Reveruzzi prima della sepoltura nel locale cimitero preceduta dal lancio di decine di palloncini bianchi. Ha detto don Concetto: "La certezza del paradiso è proprio Daniele che è stato chiamato fin da piccolo ad affrontare tante battaglie, ora sta allungando le sue mani verso mamma Chiara e babbo Massimo per lenire il loro dolore. Un cuore bello e generoso che ha contagiato tutti. Daniele non ha mai fatto peccato. Ha avuto un cuore puro e vero. Ci ha insegnato che la vita è un dono grande". Poi il grazie del babbo: "Abbiamo vissuto solo per te. Notti insonne, pianti, sempre con la speranza. Sei stato il più bel dono che potessimo avere. Come faremo adesso senza di te? Grazie a voi tutti qui presenti e a tutti coloro che ci sono stati vicini e ci hanno aiutato". Le offerte raccolte saranno devolute al reparto di pediatria dell’ospedale Bufalini di Cesena.

Ermanno Pasolini