Cesena, botte tra ragazzini delle medie alla fermata dell’autobus: il video fa il giro delle chat

Cesena, 21 febbraio 2024 – Follia alla fermata dell’autobus. Questa mattina due studenti iscritti alla scuola media di viale della Resistenza (attualmente trasferita a palazzo Marini Marinelli in centro storico a causa dei lavori di ristrutturazione dell’edificio in zona Ippodromo), sono venuti violentemente alle mani mentre si trovavano in via Gaspare Finali.

Botte tra ragazzini delle medie dopo le lezioni alla fermata del bus

Da una prima ricostruzione, fatta dagli involontari spettatori della scena, i loro coetanei che hanno cercato fin da subito di dividere i due, a innescare tutto sarebbe stato il desiderio di saldare un conto aperto ieri, quando uno avrebbe rubato all’altro del tabacco per sigarette. I ragazzini frequentano la terza media.

Fortunatamente la situazione non è precipitata grazie al preziosissimo intervento degli altri ragazzini che hanno assistito alla scena e che sono riusciti a separare i due, evitando che qualcuno riportasse serie ferite. Dell’accaduto sono state avvisate anche le forze dell’ordine. Il video di quanto accaduto è velocemente circolato nelle chat di classe ed è stato visto anche da alcuni genitori che si sono ovviamente preoccupati e ora chiedono interventi immediati per evitare che la situazione possa degenerare, temendo che nei prossimi giorni possa essere programmato un eventuale ulteriore ‘regolamento di conti’.

Tanto più che all’orecchio di alcuni adulti sarebbe arrivata la voce (tutta da confermare, però) che uno dei due ragazzini avesse portato con sé anche un coltello da usare se ‘le cose si fossero messe male’. Le immagini riprese coi cellullari non mostrano in ogni caso la presenza della lama. Resta il fatto che l’aggressione si è consumata in pieno giorno, in una delle arterie più frequentate dalla città, con come protagonisti dei giovanissimi, che evidentemente non temevano conseguenze per i loro gesti. In effetti uno di loro, lungo il cammino tra l’uscita della scuola e la fermata del bus, se la sarebbe presa anche con una donna incontrata per strada, alla quale avrebbe strappato la borsa. Le indagini sono comunque in corso, ovviamente con l’intento di appurare con chiarezza quanto accaduto.