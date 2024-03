"Carriera alias in tutti gli istituti superiori"

Fondamenta critica gli oppositori all’iniziativa dell’stituto Garibaldi-da Vinci di predisporre la possibilità della carriera alias per studenti e studentesse attraverso la quale un nome scelto viene i a sostituire il nome anagrafico, quello scritto nei documenti ufficiali e dato alla nascita in base al sesso biologico.. "Fondamenta – afferma il movimento – chiede che le istituzioni aiutino ragazze e ragazzi in questo processo. In questo senso va la nostra proposta di un’organizzazione strutturata di educazione emotiva, affettiva e sessuale in tutte le scuole, con momenti anche dedicati ai genitori e adulti.Come Fondamenta ci attiveremo a tutti i livelli affinché la possibilità di una carriera alias venga predisposta in tutti gli istituti superiori".