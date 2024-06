Casadei, nozze d’oro con valzer e mazurka

Nozze d’oro con valzer, polka e mazurka. I genitori Adriana ed Ezio Casadei fondarono il gruppo di ballerini "Casadei Danze" nel 1974 e da vent’anni il timone lo hanno passato ai figli Monica 44 anni e Mauro 39. Ma papà Ezio e mamma Adriana li seguono come un’ombra. La sede è a Tipano di Cesena.

I balli alla base del vostro spettacolo?

"I romagnoli naturalmente e in primis naturalmente valzer, polka e mazurka. Abbiamo una trentina di ballerini da esibizione". Il ballo più difficile da insegnare? "Sicuramente il valzer, anche se non è facile imparare le altre danze folk. Il valzer esiste in tutte le regioni, ma quello romagnolo è più difficile da imparare in quanto ha il giro veloce a sinistra".

La molla che vi ha spinto ad amare il folk fin da bambini?

"E’ una malattia di famiglia. Siamo nati e cresciuti con il folk e ce l’abbiamo nel dna. Poi è un ballo che scarica tensione e nervoso, adatto per questi tempi". Fra valzer, polka e mazurka, quale è il più amato dal pubblico?

"La polka perché è più spettacolare. Ci sono passettini, saltata e tante altre variazioni che esistono solo in questo ballo. Poi è la musica stessa che porta ritmo, allegria, divertimento ed è il ballo più movimentato".

Una delle attrazioni principali del vostro spettacolo sono le fruste romagnole.

"Da una decina di anni effettivamente il pubblico ogni sera ci chiede l’esibizione degli scucarein. Tanto è vero che io, Mauro, ho fatto un corso e sono diventato "Maestro di Frusta Romagnola" della "Fan Danze Folk". Siamo già una decina che facciano schioccare le fruste a tempo di polka. La curiosità è che da noi schioccano le fruste solo donne guidate dal maestro". Quale soluzione per fare tornare le balere?

"Visto che ultimamente stanno andando forte le serate da ballo organizzate dai centri sociali, ogni comune potrebbe creare una balera e darla in gestione agli anziani. Sarebbero frequentate anche da tanti giovani". Prossime esibizioni?

"Per fortuna fino a metà settembre abbiamo già un bel numero di date con esibizioni negli hotel della Riviera, da Cesenatico a San Mauro Mare. Fra le tante la prima e per noi molto importante è quella dell’8 giugno a Ronta di Cesena dove faremo la festa ufficiale dei 50 anni. Poi fra i tanti il 29 giugno a Finale Emilia, il 7 luglio a Capocolle, il 4 agosto a Civorio di Sarsina, il 6 settembre nella parrocchia di San Mauro in Valle".

Dopo 50 anni non siete ancora stanchi di balli folk?

"No. Anche i nostri 5 figli, dai 6 ai 14 anni, ballano valzer, polka e mazurka comprese le fruste. Poi un’altra nostra grande attrazione è il rock acrobatico".