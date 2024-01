Liscio tra crisi e Unesco. Chiuse duecento balere in meno di 30 anni: "Servono più giovani"

di Ermanno Pasolini

SAVIGNANO SUL RUBICONE

(Forlì-Cesena)

Il vento della crisi soffia forte anche nel mondo delle orchestre romagnole, quelle più grandi come organico. Non sono esenti le agenzie teatrali e i locali da ballo. Nel Cesenate è rimasto solo l’Euroclub a Savignano sul Rubicone. Liscio in crisi – nonostante la candidatura a patrimonio dell’Unesco – e al posto dei vecchi amati luoghi del divertimentificio oggi ci sono appartamenti, negozi, residence, banche, supermercati. Non ci sono più quei locali dove si andava a ballare alle 9 di sera e all’1 di notte tutti a casa. Delle vecchie balere ne è rimasta una, il liscio ha il fiato in gola e i balli latini e caraibici hanno preso il sopravvento. Le cause sono molte e diversificate. Le feste popolari estive sono state drasticamente ridotte, in primis quelle di partito. Molte orchestre si sono sciolte o trasformate in duo, trio o quartetto: con l’aiuto della tecnologia anche in due sembra una orchestrona di dieci elementi.

Certo, di amanti del ballo folk ce ne sono per fortuna ancora tanti e non solo nel Cesenate, ma i locali dove possono trovarsi e incontrarsi sono sempre meno. Però quanta nostalgia e quanti ricordi per i dancing di un tempo. In meno di trent’anni in Romagna hanno chiuso oltre 200 locali da ballo e in quasi tutti un tempo si ballava solo liscio o almeno una o due sere alla settimana. Eppure quei luoghi di divertimento sano hanno fatto grande la Romagna. Altri tempi, che non torneranno più. Peccato. Un patrimonio della storia del divertimento scomparso. E’ stato peggio di una guerra.

La conferma arriva dalla famiglia Delvecchio che il 17 gennaio 1946 costruì il dancing Bastia – dal 1974 con il nome Euroclub – a Savignano sul Rubicone e oggi festeggia i 78 anni, la balera più longeva d’Italia: "Una volta da noi si ballava il liscio quattro volte alla settimana compresa la domenica pomeriggio. Oggi al giovedì facciamo i balli latini, ogni tre venerdì gli anni ‘70-‘80 che registra sempre il tutto esaurito e al sabato sera il liscio, oggi con meno presenze delle tre".

I coniugi Giorgio Baronio 77 anni e Giovanna Volanti 72, di Savignano sul Rubicone, ballano insieme il liscio da 50 anni e hanno avuto per 41 anni la scuola di ballo liscio in Romagna, nelle Marche e in Toscana: "Il liscio è ancora molto amato. Il problema è che nelle sale da ballo si vedono pochissimi giovani e per fare andare avanti il liscio serve un ricambio generazionale. Oggi dove si balla il liscio è rimasto l’Euroclub al sabato e poi i centri anziani". Stefano Zanetti 34 anni di Longiano e Stefania Tarlazzi 54 di Ravenna dicono che il liscio ce l’hanno nel sangue: "Pur di ballare il liscio giriamo tutti i locali che sono rimasti e sono pochi. Il nostro ballo preferito è il valzer anche se balliamo di tutto dalla polka alla mazurka, dai balli latini agli anni ‘70-‘80 fino ai balli di gruppo. Il liscio è sicuramente in crisi perché mancano i locali e noi fra quelli più vicini frequentiamo l’Euroclub e la Ca’ del ballo a Ravenna". Manuela Montanari 59 anni di Longiano ama ballare il liscio, ma non ha un partner: "Faccio come succedeva 50 anni fa quando si andava a ballare accompagnate dalla mamma e si aspettava l’invito del ballerino. Di solito un bravo ballerino lo trovo, ma è sempre più dificile e io amo talmente il liscio che resterei in pista a ballare per ore. E’ una passione che mi porto dietro fin da piccola e sono figlia di un babbo ballerino che faceva parte di una scuola di ballo di Gambettola e aveva una ballerina che non era mia mamma".

Carla Marangoni 54 anni e Stefano Parini 61 anni, coniugi di Felloniche di Roncofreddo amano il liscio ma spesso in pista cambiano partner. E lei dice: "Mio marito balla solo il liscio. All’inizio non lo ballava, poi si è stancato di vedermi ballare con altri uomini e ha voluto imparare andando a scuola. Però oggi balliamo con chi capita. Quando c’è lui insieme, ma quando non c’è vado a ballare con le amiche e un ballerino non manca mai".