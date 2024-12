Ceesay, due assist al bacio: "La mia gara migliore"

Joseph Ceesay è stato decisivo nella sfida vinta contro il Cosenza. L’esterno svedese, di origini gambiane, ha fornito i due assist decisivi nella gara del Manuzzi per le due reti bianconere di Tavsan e Berti. Nella conferenza post-match, il 26enne non ha avuto dubbi: "E’ stata la mia miglior partita con il Cesena fino ad ora. Ho fornito due assist e sono molto contento per questo". Ceesay era stato inserito da Mignani nella formazione titolare dopo avere vinto il ballottaggio con Emanuele Adamo e ha parlato così della competizione in squadra per un posto tra i primi undici: "Sapevo fin da quest’estate di entrare in una squadra forte e con grandi giocatori. Sta al mister fare le scelte, io penso solo a dare il massimo, sia in partita che in allenamento e a dare una mano a questa squadra". Una gara di grandi giocate, belle e decisive, come il colpo di tacco a smarcare Tavsan dopo una devastante azione nel primo gol: "In quel momento ho pensato di sfruttare al massimo lo spazio che avevo davanti a me. Appena entrato in area ho pensato per un attimo al tiro, ma poi ho visto Tavsan libero con la coda dell’occhio, l’ho servita con una giocata che mi è riuscita. E’ andata bene così". Sulle ambizioni della squadra, Ceesay dichiara: "La stagione è lunga e siamo una buona squadra. Non siamo stati fortunati in alcune situazioni, ma dobbiamo continuare a lottare. Abbiamo le potenzialità per fare bene, dobbiamo solo pensare ad una partita alla volta e dare il massimo". Parole al miele anche per la città, che lo ha accolto lo scorso luglio dopo il suo arrivo in prestito dal Malmoe: "Mi piace molto Cesena, soprattutto d’estate. Ora fa un po’ freddo (sorride, ndr). Mi trovo benissimo anche fuori dal campo, sono in buoni rapporti con tutti e sto bene". Piccola chiusura sul compagno Shpendi, protagonista di una grande stagione fin qui: "Cristian è un giocatore forte, speriamo che il suo infortunio non sia grave. E’ stato bello vincere anche per lui, ma è stato importante per tutti noi visto che era quello che volevamo".

g. l.