Cento chilometri a piedi da San Piero a Firenze

di Gilberto Mosconi

San Piero in Bagno-Firenze a piedi, in cinque tappe dal 4 all’8 luglio. Il trekking è organizzato, con la regìa di Daniela Balzoni, dalla Polisportiva San Pietro di San Piero, in collaborazione con Avis, Csi, Tra Monti e Valli, Asilo delle Grazie, Il Faro di Corzano. Si tratta di una tra le iniziative per ricordare l’anniversario del primo centenario dell’annessione di 12 Comuni della cosiddetta ’Romagna toscana’ dalla Provincia di Firenze a quella di Forlì, avvenuto nel 1923. E tra quei Comuni, fiorentini fino al marzo 1923 poi confluiti nella provincia di Forlì’, per la Valle del Savio, oltre a Verghereto e Sorbano (quest’ultimo fuso nel Comune di Sàrsina), c’era anche Bagno di Romagna. Varie associazioni di volontariato hanno approntato un calendario di eventi che include il trekking ’Romagna Toscana’, da San Piero a Firenze in programma dal 4 all’8 luglio.

Un itinerario che ripercorre la corsa con la ’storica’ corriera Sita per collegare S.Piero-Firenze, scollinando il passo dei Mandrioli e quello della Consuma. Sono aperte le iscrizioni, che potranno accogliere un massimo di 22 partecipanti, al costo di 350 euro a persona. La spesa comprende il trekking con guida, reportage fotografico, pernottamento, cena, trasporto bagagli con pulmino al seguito, navetta per il ritorno da Firenze a S.Piero. Il trekking, alla scoperta delle terre tra Romagna e Toscana, si svilupperà in queste 5 tappe: S.Piero-Camaldoli Camaldoli-Stia, Stia-Passo della Consuma, Consuma-Pontassieve, Pontassieve-Firenze. Nell’ultima tappa al gruppo si unirà il sindaco di Firenze, Nardella.