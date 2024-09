Cesena-Mantova di solidarietà. Parte dell’incasso agli alluvionati

Negli Stati Uniti, a cavallo degli anni duemila, c’era uno spot che presentava l’imminente Superbowl di football americano con un messaggio che ha fatto storia: "Se vuoi fare sport, il muscolo che devi sviluppare di più è il cuore". Vale dentro e fuori dal campo. Con questo spirito, a pochi giorni dalla tragica alluvione che ha colpito parte del territorio romagnolo, il Cesena Fc ha deciso di devolvere una parte dell’incasso del match di domani alle 15 contro il Mantova alle persone colpite dalla calamità. Nello specifico, con questa scelta tutto il club bianconero ha voluto esprimere la propria solidarietà e la propria vicinanza a chi è rimasto coinvolto dall’alluvione che il 19 settembre ha distrutto parte del paese di Traversara, provocando seri danni anche a Lugo, Faenza e tante altre località nell’area circostante.

"Poco più di un anno fa – ha dichiarato in una nota congiunta la proprietà del Cavalluccio – abbiamo vissuto da vicino la paura e la disperazione conseguenti all’alluvione che colpì la città di Cesena e quei momenti resteranno per sempre impressi nella nostra mente, impossibili da dimenticare. Oggi comprendiamo bene il dramma che stanno vivendo molte famiglie, le quali si sono trovate da un momento all’altro private della propria abitazione o di altri beni personali, a causa della tragica calamità abbattutasi su alcune aree della Romagna. Per questo abbiamo deciso di destinare una parte dell’incasso del nostro prossimo match a chi oggi ha bisogno di un aiuto per ripartire, perché il popolo romagnolo ci ha insegnato proprio questo: uniti siamo imbattibili e siamo certi che, anche questa volta, con la determinazione, il coraggio, la forza e la tenacia che contraddistinguono la nostra comunità, saremo capaci di reagire e superare tutti insieme questa drammatica situazione".

A proposito di tenacia e del match alle porte, in casa bianconera arrivano buone notizie: Tommaso Berti continua a migliorare e domani potrebbe essere tra i convocati a disposizione di mister Mignani, partendo ovviamente dalla panchina. E’ un ottimo segnale, che conferma i rapidi tempi di recupero del talentuoso centrocampista bianconero colpito duramente da Caldara nel corso del match contro il Modena terminato in pareggio.

Ieri infine la Lega B ha reso noti date e orari delle gare dalla nona alla quattordicesima giornata di andata. Il Cesena ospiterà la Sampdoria domenica 20 ottobre alle 17.15 all’Orogel Stadium, mentre alla decima giornata scenderà in campo, ancora in casa, sabato 26 ottobre alle 15 contro il Brescia. Seguiranno Salernitana-Cesena martedì 29 ottobre alle 20.30 nel turno infrasettimanale, Cesena-Sudtirol domenica 3 novembre alle 15, Cittadella-Cesena domenica 10 novembre alle 15 e Cesena-Reggiana sabato 23 novembre alle 17.15.