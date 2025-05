Cesenatico, dal fumo alle feste: ecco tutte le regole in spiaggia

Cesenatico, 10 maggio 2025 – Il Comune ha pubblicato l’ordinanza balneare, lo strumento che sostanzialmente disciplina l’utilizzo della spiaggia. È confermato il divieto di accesso sull’arenile dall’una alle cinque di notte, ad eccezione di eventi autorizzati, così come è confermato l’obbligo da parte dei bagnini di illuminare la spiaggia di notte, dal 1° giugno al 31 agosto. Le spiagge libere sono fruibili dalle 7.30 a mezzanotte.

In spiaggia con il proprio cane

L’accesso ai cani in spiaggia è consentito dalle 6 alle 8.30 e dalle 19 alle 22, nelle acque antistanti le spiagge libere Zona Cesarini a Villamarina, a Valverde tra le concessioni Fincarducci ed Eurohotel, a Boschetto zona Diamanti, a Ponente spiaggia Spose dei Marinai e la zona compresa tra la ex colonia Futura e la ex colonia Perugia, che è la novità rispetto agli anni scorsi. Lo specchio acqueo antistante la spiaggia libera compresa tra il canale Tagliata e il Bagno Camping è destinato alla balneazione dei cani dalle 6 alle 22, con la vigilanza a carico della Cooperativa Stabilimenti Balneari.

La superficie minima per ogni ombrellone non potrà essere inferiore a 12 metri quadrati. Per alcune zone di Valverde, Villamarina e Ponente, soggette a particolari condizioni di erosione della spiaggia, le superfici minime sono ridotte a 11 metri quadri. Gli stabilimenti balneari possono organizzare una festa alla settimana dalle 9 alle 14 e dalle 16 all’una di notte, nonché un’altra serata settimanale, previa comunicazione, soltanto dal 25 luglio al 24 agosto. Rimane l’obbligo di distribuire bicchieri, cannucce e sacchetti monouso biodegradabili o compostabili.

Gli stabilimenti devono avere appositi contenitori per la raccolta differenziata di questo materiale, adeguati alle dimensioni e caratteristiche dell’attività ed al bacino di utenza. E’ confermato anche il divieto di fumo in battigia. I servizi di soccorso e salvataggio, svolti sia in forma individuale che mediante piani collettivi di salvamento, devono essere assicurati dalle 9.30 del mattino alle 18.30, a partire dal terzo fine settimana di maggio fino al terzo fine settimana di settembre.

Il Comune di Cesenatico ha pubblicato anche l’ordinanza rumori, che è un altro importante strumento per dare delle regole alle feste, agli eventi e vari tipi di iniziative al mare. L’ordinanza rumori si applica alle attività temporanee e alle manifestazioni in luogo pubblico aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile, nel caso comportino l’impiego di macchinari o impianti rumorosi. Si pensa ovviamente ai concerti, ma l’ordinanza riguarda anche i cantieri edili e le attività agricole, chi fa del giardinaggio, le società che organizzano attività sportive e le realtà che si occupano di iniziative di intrattenimento.