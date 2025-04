Ponte di Pasqua sottotono a Cesenatico. “I ‘terroristi’ delle previsioni hanno spaventato i turisti”

Cesenatico, 22 aprile 2025 – Terminata la Pasqua, per la riviera è già il momento di trarre il bilancio del primo ponte della bella stagione. Bella che poi non è stata del tutto, visto che anche la ricorrenza “alta”, che è caduta all’inizio della terza decade di aprile, non ha portato sole e caldo. Di mare comunque ce ne è tanta voglia, visto che oltre agli albergatori che avevano già deciso di aprire a Pasqua, se ne sono aggiunti altri proprio perché c’erano richieste.

A Cesenatico sono state aperte 200 strutture ricettive, fra cui 27 hotel e residence aperti tutto l’anno, 130 alberghi e residence che hanno aperto appositamente per questa festività, oltre a 31 affittacamere e B&B.

Buona parte degli hotel stanno lavorando forte e c’è chi ha registrato il tutto esaurito, anche se negli ultimi giorni le previsioni del tempo hanno frenato le prenotazioni.

Le manifestazioni sportive sono state fondamentali, con Adria Sport che ha portato migliaia di giovani calciatori alla nona edizione del Torneo del Mare Adriatico che assegna il 28esimo Trofeo Città di Cesenatico, Eurocamp ha ospita 4.500 giovani impegnati nella Easter Cup di volley e basket, mentre l’Accademia Acrobatica ha ospitato l’Acrobatic International Championship Fisac con oltre mille arrivi da 14 nazioni, e la Congrega Velisti ha registrato 50 equipaggi alle Vele di Pasqua. Il Cesenatico Camping Village ha avuto tutte le case mobili e le aree per i camper esaurite.

Alfonso Maini, presidente di Adac Federalberghi Cesenatico, è soddisfatto di questo primo test della stagione 2025, anche se la situazione è a macchia di leopardo: “E’ stata una buona Pasqua, con tanta gente, ma un po’ sottotono perchè le aspettative erano di un tutto esaurito, ma non è stato così, soprattutto a causa del meteo. Ci sono tre ponti consecutivi e la stragrande maggioranza degli italiani fa una scelta. Il risultato è che la domenica di Pasqua c’erano metà degli hotel con disponibilità di camere. Il turismo sportivo è andato bene, mentre di coppie e di famiglie ce ne sono state di meno. I numeri alla fine non sono stati malvagi, ma un certo tipo di clientela è venuta a mancare. Con i ponti così ravvicinati, prendendo un paio di giorni di ferie si fa una settimana di vacanza e buona parte delle famiglie hanno scelto di andare all’estero dove ci sono promozioni aggressive, inoltre occorre tenere in considerazione che erano aperti anche molti agriturismo e seconde cose. Un dato positivo è il ritorno dei tedeschi e di turisti stranieri provenienti da altre nazioni”. Secondo gli albergatori c’è tanto da lavorare fra pubblico e privato: “Dobbiamo cogliere le opportunità di spingere e far promozione in Inghilterra e Svizzera – prosegue Maini–, dove sono già aperti dei voli con gli aeroporti, così come puntare sul treno che collega Monaco di Baviera alla riviera romagnola. Sugli eventi, ritengo che dobbiamo proporne di più in primavera e non solo di natura sportiva. I prossimi ponti dipendono dalle condizioni meteo, speriamo non facciano dell’allarmismo come accaduto anche per Pasqua, dove c’erano previsioni negative che poi non si sono avverate”.

Le condizioni meteo a Pasqua hanno decisamente penalizzato la vita in spiaggia, come sottolinea Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari: “La nostra attività dipende quasi esclusivamente dalle condizioni del tempo, quindi con la spiaggia non abbiamo lavorato, ma ci siamo fatti trovare pronti, abbiamo salutato molti dei nostri clienti per un caffè, un aperitivo o un pranzo di pesce. Di movimento, comunque, ne abbiamo avuto. Per i ponti del 25 aprile e del 1° maggio siamo fiduciosi, sempre ovviamente che ci sia il sole”.