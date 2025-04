Cesenatico ospita i Campionati Regionali di Ginnastica Artistica nonostante la sospensione sportiva

Cesenatico questo fine settimana ospita i Campionati Regionali di Ginnastica Artistica del Csi, il Centro sportivo italiano. In riviera sono attese oltre 1.500 fra atlete e atleti, oltre ad un consistente numero di allenatrici, allenatori, tecnici e giudici. L’appuntamento è all’Accademia Acrobatica, il grande centro affacciato sulla spiaggia di Ponente.

Domani mattina, chi lo vorrà potrà seguire i funerali di Papa Francesco in una saletta tv. In questi giorni la morte del Pontefice ha fermato lo sport italiano e su decisione del Coni è stata decretata la sospensione di gran parte delle competizioni in programma questa settimana sull’intero territorio nazionale. Dopo lo stop della Lega Calcio, infatti, anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha invitato tutte le federazioni, le discipline associate e gli enti di promozione sportiva, a sospendere le attività previste per questa settimana. Non tutto lo sport, però, si fermerà.

A Cesenatico sono stati confermati, ad esempio, i Campionati Regionali di Ginnastica Artistica e Teamgym 2025, organizzati dal Csi. In segno di rispetto per la morte del Santo Padre, però, l’organizzazione della manifestazione ha predisposto una saletta tv dove, da questa mattina alle 10, quando inizieranno in mondovisione i funerali di Papa Francesco, gli atleti avranno la possibilità di seguire la funzione religiosa. Le iscrizioni per questa competizione si sono chiuse lo scorso 29 marzo con un numero di partecipanti che ha superato le 1.500 unità.

Giacomo Mascellani