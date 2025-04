Di nuovo insieme i ragionieri diplomati nel 1976 al ‘Serra’

I ragionieri che si sono diplomati quasi mezzo secolo fa, si sono ritrovati per ricordare gli anni Settanta. La classe che ha tagliato il traguardo della maturità nel 1976 all’Istituto tecnico commerciale ‘Renato Serra’ di Cesena, a distanza di 49 anni si è ritrovata al ristorante Capogiro nella zona Ponente di Cesenatico. "Abbiamo trascorso insieme una bella e indimenticabile serata _ dicono Patrizia Monti e Fiorenzo Marconi, due dei partecipanti all’evento _, l’emozione ci ha avvolti, come i ricordi ancora vivi e chiari nella nostra mente. Abbiamo avuto la fortuna di crescere e cogliere le occasioni che oggi la tecnologia ci messe a disposizione e dal 24 luglio 2015 è nato il nostro gruppo Whatsapp, con i quale è stato molto più facile poter contattare tutti contemporaneamente. La serata è trascorsa in allegria, sembrava che il tempo non fosse passato, tra battute, risate, commenti ed un’ottima pizza". All’incontro hanno partecipato Elena Boschi, Patrizia Monti, Laura Ricci, Marinella Zamagna, Nino Baldisserri, Claudio Casadei, Sandro Rossi, Davide Fabbri, Loris Medri, Silvana Zecchini, Miria Fontana, Fiorenzo Marconi, Manuela Rinaldi, Marinella Molari, Maurizio Greggi e Nevio Boschetti. Il gruppo si è ripromesso di organizzare un evento importante per festeggiare il 50esimo anniversario dal diploma.

g.m.