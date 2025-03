Dichiarazione d’amore a De Andrè

Terzo spettacolo al teatro Audax con Max Cimatti che si calerà per una sera nei panni del grande Faber, nomignolo che diede a Fabrizio De Andrè l’amico Paolo Villaggio. Sarà una serata toccante, dedicata a uno dei più grandi artisti italiani del’900: definirlo cantautore è forse un po’ riduttivo. Max Cimatti ripercorrerà il potere delle sue parole, i ricordi dell’infanzia, lo spirito anarchico, l’amore per Dori Ghezzi e per la campagna sarda, il periodo del rapimento, Sand Creek, gli spiriti di ’Non al denaro, non all’amore né al cielo’, ’La buona novella’, ma soprattutto l’amore per gli ultimi, per i disperati, per i senza-Dio, come li chiamava lui. Ancora una dichiarazione d’amore è quella di Max Cimatti a Fabrizio De Andrè, e dunque alla magia delle parole. Le parole che innamorano, che rivelano una vita in poche righe, che creano ponti tra mondi diversi e illuminano le nostre giornate inquiete. Una dichiarazione d’amore a Faber raccontata nel giorno della sua morte, avvenuta l’11 gennaio del 1999. La più dolorosa, la più necessaria. Preparatevi a conoscere (e ad ascoltare) i suoi demoni e la sua meraviglia, l’amore per la vita e quello struggente, ostinato, per gli ultimi anche dalla voce di Martin Navello, fedele compagno in questa narrazione tra poesia e rimpianto, tra parole e interventi di struggente coinvolgimento. Per info e prenotazioni solo whatsapp al numero 3289492190.