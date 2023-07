Di...Wine" a Cesena, 50 Cantine Romagnole in Piazza con Vespe, Torneo di Bridge e Letture Notturne"

Questa sera, per il secondo appuntamento con i venerdì di

luglio, sono attese in centro oltre 50 cantine romagnole con i loro vini pregiati. Il progetto degli organizzatori 2023 (l’Accento s.r.l unitamente all’Amministrazione

Comunale di Cesena) prevede la valorizzazione delle tante eccellenze che la Romagna è in grado di proporre. ’Di...Wine’ è la rassegna che porterà in zona Almerici, Carbonari e Mazzini oltre cinquanta cantine romagnole e i loro vini che potranno essere degustati con l’acquisto, nello stand dell’organizzazione, di un kit con cui si potranno fare tre degustazioni attraverso un calice e un marsupio per trasportarlo.

In Piazza Giovanni Paolo II si posizionerà il Vespa Club Cesena con le moto dagli anni 50 in poi: i gioielli di casa Piaggio saranno in mostra tutta la sera per la gioia dei tanti amanti delle vespe.

Non mancherà, in Piazza del Popolo, un torneo di bridge, mentre fino ad oltre

le 23, in piazza della Libertà, si posizioneranno i bolidi storici del Ferrari Club di Forlimpopoli.

I protagonisti della serata saranno, come ogni venerdì, gli esercizi commerciali e la loro apertura

straordinaria. Con i saldi nel vivo della stagione sarà possibile fare acquisti con prezzi fortemente favorevoli.

In occasione delle aperture serali degli esercizi commerciali, è partita a Cesena

un’altra iniziativa, quella delle ’Letture notturne’ presso il locale ’Semplice’ di via Zeffirino Re. Questa sera alle 21, l’appuntamento è con Maurizio Cirioni e Mario Mercuriali che allieteranno con i sonetti romagnoli di Olindo Guerrini e Raffaello Baldini.