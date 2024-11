"Due ristoranti stellati, un orgoglio per il territorio"

La Stella Michelin illumina e si specchia sulle chiare fresche dolci acque di Acquapartita, grazie alle ricette e ai piatti da gourmet del Ristorante del lago, insignito, per la prima volta, del riconoscimento della prestigiosa guida gastronomica. C’è dunque giusta soddisfazione non solo nel famoso locale di Acquapartita, la località climatica e turistica incastonata alla falde del Còmero e accarezzata dalle acque dell’omonimo lago, ma nell’intero territorio di Bagno di Romagna. "Siamo entusiasti di comunicarvi – scrive, in un post sul sito istituzionale, il sindaco di Bagno, Enrico Spighi – che il Ristorante del lago di Acquapartita ha ottenuto la prestigiosa Stella Michelin. Un progetto partito da lontano, grazie ai genitori Catia e Paolo, affiancati prima da Andrea, 37 anni, e successivamente, dal fratello, lo chef Simone, 24 anni, che insieme hanno messo in campo talento, creatività e una visione orientata all’eccellenza". "Questo traguardo straordinario – sottolinea, altresì, il primo cittadino del Comune termale – è il risultato di anni di impegno, investimenti e di una costante ricerca della qualità e della valorizzazione dei prodotti del nostro territorio. Come amministrazione comunale di Bagno di Romagna, non possiamo che essere immensamente orgogliosi: ai nostri panorami mozzafiato e alla bellezza della natura, si affiancano ora professionalità e talento culinario riconosciuti a livello internazionale. Con due ristoranti stellati Michelin (l’altro, è il ristorante DaGorini a San Piero in Bagno, ndr) la nostra comunità si conferma come punto di riferimento per l’alta gastronomia".

gi. mo.