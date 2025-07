Ecco i rinforzi per l’estate: 21 carabinieri fino a settembre

In riviera arrivano i rinforzi ai carabinieri. Ieri il colonnello Samuele Sighinolfi, comandante provinciale dei carabinieri di Forlì-Cesena, ha fatto visita alla compagnia carabinieri di Cesenatico, dove ha incontrato il personale di rinforzo, giunto nei giorni scorsi per dare supporto nella stagione estiva, sui lungomare di Cesenatico, Gatteo, San Mauro Mare e Savignano. I nuovi arrivi sono 21 carabinieri, dei quali 16 sottufficiali allievi del secondo anno della Scuola Marescialli di Firenze e 5 militari provenienti dai comandi dell’Arma della Legione Emilia Romagna, che saranno al servizio del territorio fino a settembre. Questi giovani militari, che saranno supportati da ulteriori unità in imminente arrivo, verranno quotidianamente impegnati a rinforzo delle attività delle Stazioni, considerati presidi fondamentali della struttura territoriale dell’Arma e che, nel contesto della Compagnia carabinieri di Cesenatico, nel corso dell’intero periodo estivo dello scorso anno, hanno svolto un ruolo importante. Stando alle statistiche diffuse dagli stessi carabinieri, nell’estate del 2024, i rinforzi hanno contribuito a scoprire 257 reati, con 27 persone arrestate e 336 denunciate a piede libero, oltre al controllo di 12.172 persone ed alla perquisizione di 8.070 veicoli. Il controllo del territorio e la connessa attività preventiva e repressiva, costituisce il principale obiettivo da perseguire nel territorio provinciale, affinché possa essere garantita la necessaria cornice di sicurezza, a beneficio della cittadinanza e dei numerosi turisti.

g.m.