Futsal reduce dal ko coi pugliesi. Adesso si gioca il tutto per tutto

Segnali di crescita nonostante la netta sconfitta (1-4) in casa della capolista Benevento: la Futsal Cesena può puntare su questo, ripartendo da un primo tempo chiuso sullo 0-0. Poi, nella ripresa, i campani hanno imposto la legge del più forte e i bianconeri hanno sofferto le assenze degli squalificati, Dentini e Pieri, e soprattutto del croato Jamicic, influenzato, e sono stati penalizzati così nelle rotazioni. Un ko che ci sta e una condotta di gara ugualmente incoraggiante, dopo che la settimana precedente i romagnoli erano stati sconfitti a sorpresa e senza scuse dal Molise a quel tempo ultimo in classifica.

Ora i ragazzi di Osimani si trovano a -6 dai playoff e soprattutto a +3 dai playout, posizione occupata a pari merito da Sicurlube e Giovinazzo. Proprio i pugliesi saranno sabato alle 17 al PalaPaganelli in una partita fondamentale per i romagnoli che non solo avranno a disposizione gli squalificati di Benevento ma soprattutto rientrerà il croato Jamicic, che può fare la differenza come qualità. La società a fine novembre ha cambiato totalmente la batteria stranieri: il brasiliano Butturini è in costante crescita, il connazionale Nilmar si sta dimostrando pronto in difesa ma deve migliorare in fase offensiva, mentre il ritorno del croato Jamicic è il punto di forza delle recenti operazioni.

Il Giovinazzo è reduce da 3 punti (3 pareggi) nelle ultime nove gare, all’andata la Futsal perse una gara incredibile che brucia ancora. I pugliesi però dovrebbero fare debuttare sabato un gran colpo di mercato, il brasiliano Renoldi, appena prelevato dal Pula nella serie A croata. Si tratta di un elemento di spessore che in Italia ha già giocato a Milano e con le casacche di Lazio, Napoli e Sampdoria, ma la Futsal Cesena se vuole puntare a una salvezza più che alla portata, deve assolutamente vincere.

l.s.