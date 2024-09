Giostra d’incontro 2024 a Cesena, il quartiere Cervese Nord agguanta il palio

Cesena, 156 settembre 2024 – Alessandro Morelli, in rappresentanza del Quartiere Cervese Nord, ha vinto l’edizione 2024 della Giostra d’incontro di Cesena davanti a circa 2.000 persone che ieri pomeriggio si sono assiepate in piazza del Popolo, approfittando anche delle tribunette da 440 posti collocate per la prima volta a fianco del campo di gara. Un risultato di pubblico che ha gratificato gli organizzatori dell’evento che già pensano a rilanciare in vista del prossimo appuntamento, nel 2025.

La Giostra che ieri ha animato il cuore della città è arrivata a conclusione di una settimana di eventi che hanno riportato Cesena agli anni del Medio Evo, tra rievocazioni, incontri, visite guidate e approfondimenti storici pensati per rendere l’appuntamento un evento sempre più radicato tra la comunità, che in effetti sta rispondendo con crescente partecipazione. Un ulteriore impulso è stato dato dalla scelta, nata lo scorso anno, di abbinare cavalli e cavalieri ai quartieri della città, tornando sul solco della tradizione e alimentando un po’ di sano campanilismo.

Così ecco che lo scorso anno ad aprire l’albo d’oro era stato il Centro Urbano, seguito appunto nelle ultime ore dal Cervese Nord. Un tempo, quando la città era circoscritta all’interno delle mura, il riferimento sarebbe stato all’area di San Zenone. Riguardo ai partecipanti in gara, che quest’anno sono stati cinque, serve partire da Anne Cornelia Hecker, tedesca della Sassonia, ma romagnola d’adozione da 15 anni e prima donna in assoluto a livello nazionale a partecipare a una disfida cavalleresca di questo genere. E’ arrivata quinta, comunque tra gli applausi. Il vincitore invece è dunque stato Alessandro Morelli, assoluto dominatore della giornata, arrivato in finale con 17 punti conquistati nella prima fase della gara, il doppio rispetto agli 8 dell’altro finalista Nicola Guida, debuttante alla giostra e abbinato al quartiere Vallesavio.