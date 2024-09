Riparte la Giostra. Oggi il corteo in centro con dame e cavalieri

È tutto pronto per la Giostra d’Incontro che avrà il suo culmine domani pomeriggio alle 17 in piazza del Popolo. Resta solo da indirizzare una supplica alla meteorologia, che già ha fatto saltare lo spettacolo di giovedì sui templari. Si è lavorato comunque alacremente, dopo aver deciso che la sfida alla pioggia questa volta non l’avrà vinta, per allestire le due tribune (130 e 150 posti) che consentiranno una visione più ampia della disfida tra i cavalieri e contribuirà ad un colpo d’occhio ancor più spettacolare sulla manifestazione.

Anche l’area su cui scalpiteranno i cavalli è stata oggetto di particolare cura: sabbia e coperture adeguate garantiranno la difesa dell’acciottolato. Domenica si potrà entrare nella piazza, senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti, circa 1500. Poi, per motivi di sicurezza, l’accesso sarà bloccato (salvo che ai mezzi di soccorso e della sicurezza). La giornata inizia alle 10, con la Giostra dell’Anello e la mostra delle antiche arti e dei mestieri.

Ma già oggi la città sarà coinvolta in questo evento che ha l’ambizione di essere unico al mondo per importanza culturale, storica e spettacolare.

Al battesimo della sella per i bambini (alle 10 in piazza del Popolo) seguirà uno straordinario corteo storico con un centinaio tra dame e cavalieri in costume medievale seguiti e anticipati da sbandieratori, musici, tamburini e sfidanti della giostra, che partirà alle 18 da palazzo Guidi e si fermerà in piazza del Popolo dove i cavalieri verranno presentati con l’enfasi che meritano. Eccoli: Attilio La Mura che combatterà per i colori del quartiere Rubicone, Nicola Guida sotto le insegne del quartiere Vallesavio, Alessandro Morelli terrà le sorti del Cervese Nord, Daniele Chiveri dell’Oltresavio e, novità assoluta, una dama che vestirà l’armatura, Anne Cornelia Hecker, difenderà i colori del quartiere Ravennate. L’accoppiamento con i quartieri è stato stabilito da un sorteggio pubblico che ha messo in posizione le circoscrizioni che non sono stati presenti nell’edizione precedente. Simone Pracucci, cavaliere non in gara, anticiperà la disfida con una esibizione a cavallo.

A dare lustro all’edizione c’è anche un ospite d’eccezione: l’inglese Emma Pearn, un’altra donzella che come Anne Hecker veste volentieri l’armatura e scende in campo con la lancia in resta. Emma Pearn è già stata a Cesena in agosto e, accompagnata da Daniele Molinari, presidente del composito gruppo che tiene le fila della Giostra e delle sue manifestazioni collaterali, ha visitato i nostri gioielli medievali apprezzando la Rocca Malatestiana.

In questi giorni in città sono esposti anche stendardi, bandiere e iconografie antiche della città. Solo a Cesena, peraltro, la Giostra all’Incontro era istituzionalizzata e si svolgeva annualmente in virtù di un riconoscimento ufficiale: la Giostra fu concessa in Privilegio speciale e perpetuo alla città nel 1465 da Papa Paolo II e proseguì in modo sostanzialmente ininterrotto fino al 1838.

Dunque, i cavalieri tornano nella loro "casa" grazie ad un gruppo di appassionati e rigorosi ricercatori e custodi di una tradizione che si rinnova ogni anno in città.