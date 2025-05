La Croce Rossa in piazza. Due giorni di prevenzione

Domani e domenica piazza della Libertà sarà teatro di ‘Vivi la Cri. con noi’, evento gratuito allestito dal Comitato locale di Cesena della Croce Rossa (nella foto i volontari). Due giornate all’insegna di un’iniziativa che mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di questioni primarie come la prevenzione, la formazione al primo soccorso e il valore del volontariato.

Si tratta di un’occasione unica per avvicinarsi alla realtà della Croce Rossa Italiana, che mira a fare conoscere a più persone possibili questo mondo e il lavoro che ogni giorno viene svolto dai volontari con competenza e dedizione. Attraverso una serie di attività pratiche ed educative, l’appuntamento mostrerà ai presenti quanto sia fondamentale essere pronti in caso di emergenza e quanto la solidarietà possa fare la differenza.

Il programma dell’evento prevede già dalla mattina odierna una serie di simulazioni che riproducono scenari emergenziali: dalle 8 alle 12 i volontari allestiranno, infatti, un campo base come quelli utilizzati in situazioni di calamità naturali o crisi sanitarie. Nel pomeriggio di domenica dalle 15 alle 16.30, andrà in scena una simulazione di soccorso sanitario in occasione di un incidente stradale, nella quale saranno presenti anche squadre di primo soccorso che dimostreranno le corrette manovre salvavita da compiere.

Uno dei momenti principali dell’evento è legato ai corsi introduttivi Bls, acronimo di ‘Basic Life Support’, pensati per affrontare situazioni quali il riconoscimento dell’arresto cardiaco e l’attivazione delle manovre di soccorso: quelli per adulti si terranno oggi dalle 16 alle 17.30 e domenica dalle 9.30 alle 11, mentre i corsi pediatrici sono in programma domani dalle 18 alle 19 e domenica dalle 11.30 alle 12.30. Spazio anche alle famiglie e ai bambini, con attività di animazione e una caccia al tesoro il cui inizio è previsto per le 16. Non mancherà l’area Giovani Cri dove saranno presenti stand informativi rivolti agli adolescenti e attività di prevenzione sui temi relativi all’alcol e alle malattie sessualmente trasmissibili. Durante l’intero weekend, sarà possibile accedere ai controlli gratuiti eseguiti dalle infermiere della Croce Rossa, che effettueranno nello specifico misurazioni della pressione arteriosa, glicemia, colesterolo e saturazione di ossigeno.