Gobbi porta ’Voglio farmi notare’ in tour con Vinicio Capossela

Toccherà al cesenate Giuseppe Gobbi l’onore di aprire le date del tour europeo di Vinicio Capossela. Per l’occasione il cantautore indie, salito alla ribalta nel 2019 con il singolo ‘Bologna merda’, porterà in scena il suo nuovo show ‘Voglio farmi notare’, che prende il nome dall’ep in uscita il prossimo gennaio. Gobbi aprirà i concerti di Vinicio Capossela nelle date di Bruxelles, Barcellona, Madrid, Berlino, Parigi e Karlsruhe. Il Tour Europeo è organizzato da Imarts – International music art and show – grazie al bando regionale di Emilia-Romagna music commission. La prima data del tour è prevista per oggi all’Istituto culturale Italiano di Bruxelles, dove i due artisti avranno modo di riflettere sui propri percorsi musicali, sulle relative influenze culturali e sui temi dei loro album. Tra i pezzi in scaletta anche il recente singolo Pelle di Peperone, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Nel brano, prodotto da Tiziano Colombo ed Emil Yardo, Gobbi racconta con malinconia il suo paradossale e difficile rapporto con il proprio mare. Nel video il cantautore mostra la non vita di una decadente località balneare a fine stagione estiva.

"Ho scritto Pelle di peperone – racconta Gobbi – ricercando un sound che sposasse un’estetica dal sapore vintage, perché trovo che sia il modo migliore per descrivere gli anni d’oro delle estati in riviera. È l’unica canzone estiva che io abbia mai scritto e volevo che sembrasse una canzone felice, perché d’estate dalle mie parti ci si può solo divertire, ma volevo anche creare contrasto con un testo che raccontasse il malessere che ho provato in adolescenza quando venivo preso in giro perché non sapevo nuotare e dovevo guardare gli altri giocare in acqua mentre stavo seduto a riva". Il cantautore cesenate, inoltre, ha annunciato che il suo prossimo singolo uscirà il 6 dicembre.