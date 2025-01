Guidava ubriaco, 5 mesi in cella

Cesena, 30 gennaio 2025 – Deve scontare una condanna definitiva a cinque mesi e dieci giorni di carcere oltre a una pena pecuniaria di mille euro. E, cosa insolita, sconterà la pena dietro le sbarre. I carabinieri di Cesenatico hanno arrestato un cinquantenne in esecuzione del provvedimento di condanna definitivo, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona. L’uomo - condannato nel novembre scorso per reiterate guide in stato di ebbrezza commesse nel corso del 2023 ma, a quanto risulta, non per aver provocato incidenti stradali - è stato rintracciato dai carabinieri di Cesenatico in una struttura alberghiera della zona e condotto nella Casa circondariale di Forlì.

Le pene per questo genere di reato, come per altri variabili da qualche settimana a qualche mese di detenzione, possono essere tramutabili in oblazioni, cioè multe da pagare, ed è quello che accade di solito. Invece il 50enne ha lasciato che la giustizia facesse il suo corso fino in fondo, oppure non si è preoccupato di far seguire lo sviluppo del procedimento giudiziario a un avvocato di fiducia e per lui si sono aperte le porte della prigione.