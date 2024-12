Sul monopattino ubriaco, denunciato dai vigili

La polizia locale ha denunciato un cittadino rumeno (B.D. le iniziali) per guida in stato di ebrezza. L’uomo, fermato sulla Selice nei pressi del casello in monopattino, ha riportato ai controlli della polizia locale un tasso alcolemico di ben 5 volte maggiore del consentito.

Per questo tipo di infrazione la sanzione (decisa dal giudice) va da 1.500 a 6.000 euro e prevede anche l’arresto da 6 mesi a un anno.

I pattugliamenti della polizia locale continueranno anche nei prossimi giorni per garantire la sicurezza stradale.