Hera: "Indumenti usati, contenitori forzati per prelevare i vestiti"

Alcuni residenti si sono lamentati perché nella zona di Case Finali i contenitori degli indumenti usati sono pieni e quindi vengono appoggiati abiti all’esterno. La richiesta è che Hera proceda allo svuotamento in tempi più rapidi. Hera precisa "che i contenitori vengono svuotati una volta alla settimana. La raccolta, attiva a Cesena dal 2015, comprende 87 postazioni stradali, alcune delle quali, purtroppo, vengono forzate per sottrarne parte del contenuto, abbandonando a terra di ciò che non interessa. Vengono infatti bloccati rispetto al sistema di conferimento per costringere i cittadini ad abbandonare i sacchi a terra, così da poterne rovistare più facilmente il contenuto, impossessarsi degli indumenti che interessano e lasciare i sacchi rotti e i panni sfusi sparsi ovunque. Questo atteggiamento, oltre a generare degrado nel territorio, procura anche un danno alla raccolta differenziata perché gli abiti lasciati a terra, essendo esposti a pioggia ed umidità, non sono più idonei al recupero dei tessili e diventano quindi raccolta indifferenziata". Hera è intervenuta tempestivamente ieri per raccogliere gli indumenti dai contenitori di Case Finali. Nella foto i contenitori con gli indumenti a terra come apparivano prima dell’intervento di Hera, che si raccomanda: "La raccolta degli indumenti usati va effettuata correttamente usando sacchi di dimensioni idonee, così da non bloccare le bocche di conferimento".