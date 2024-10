I primi 120 anni dei ’Poemi conviviali’

L’Accademia Pascoliana organizza un convegno internazionale di studi per celebrare il 120° anniversario della pubblicazione dei Poemi conviviali. Il convegno si svolgerà a San Mauro Pascoli domenica 13 ottobre a Villa Torlonia con la partecipazione studiosi di Pascoli e specialisti dei "Poemi conviviali" provenienti da diverse Università italiane e straniere. Le relazioni affronteranno i conviviali da vari punti di vista, offrendo interpretazioni originali e innovative per quanto riguarda temi, motivi, figure e miti dell’inquieto classicismo pascoliano, con particolare attenzione a questioni di poetica, estetica, esegesi testuale, analisi stilistica e filologica, documenti d’archivio, traduzioni. Si prevede la pubblicazione degli atti del convegno a cura di Daniela Baroncini, presidente dell’Accademia Pascoliana. Il convegno è promosso dall’Accademia Pascoliana con il patrocinio del comune di San Mauro Pascoli e del MIC – Ministero della Cultura. Parteciperanno come relatrici e relatori: Giovanni Barberi Squarotti (Università di Torino), Daniela Baroncini (Università di Bologna), Marco Antonio Bazzocchi (Università di Bologna) Elena Borelli (King’s College London). Ha detto Moris Guidi sindaco di San Mauro Pascoli: "E’ un ulteriore importante tassello questo convegno sui 120 anni dei Poemi Conviviali con un’altra valorizzazione del nostro poeta Giovanni Pascoli e anche per la nostra città dal punto di vista culturale. Poi avviene mentre in questi giorni si sta gitrando il film "Zvanì" coprodotto dalla Rai". Ha aggiunto la presidente dell’Accademia Pascoliana Daniela Baroncini: "Il convegno su Giovanni Pascoli è diventato un appuntamento annuale di ottobre, mese della Fiera di San Crispino, patrono dei calzolai. Quest’anno il convegno è incentrato sui Poemi conviviali e i suoi 120 anni. Un’opera che non è mai stata al centro dell’attenzione come altre del nostro grande poeta da parte di studiosi italiani e stranieri. Abbiamo voluto dedicare questa giornata all’opera di Giovanni Pascoli. Sarà un convegno con quattro sessioni: due alla mattina e due al pomeriggio. Si possono ricordare alcuni momenti importanti legati proprio alla Accademia Pascoliana e in particolare il convegno dei 100 anni della pubblicazione della raccolta organizzato dall’allora presidente Mario Pazzaglia e la presentazione nel 2009 dell’edizione critica a cura di Giuseppe Nava che io ebbi l’onore di presentare in Accademia che che ha sempre dedicato un’attenzione speciale a questa raccolta rimasta nell’ombra. Il convegno del 13 ottobre si propone proprio di rivalutare il classicismo inquieto di Giovanni Pascoli".