I quartieri vanno in pista : "Vince chi partecipa"

"Non importa correre veloce, ciò che conta è correre insieme". Sono le parole con le quali l’assessore ai quartieri Lorenzo Plumari ha presentato l’iniziativa ideata dall’Atletica Endas Cesena col patrocinio del Comune e del comitato regionale del Coni.

Il 4 settembre l’impianto di atletica ospiterà infatti la prima edizione di ’Quartieri in pista’, un evento pensato per coinvolgere, nell’ottica della socializzazione, del fair play e della promozione di corretti stili di vita, quanti più cesenati possibili, invitandoli a competere per la conquista di un trofeo che vuole valorizzare lo spirito di comunità.

"A realizzarlo - ha spiegato Plumari - saranno i ragazzi dell’Enaip, che col loro impegno e a loro inventiva conferiranno all’opera un forte valore umano. La coppa è in ogni caso la punta dell’iceberg di un progetto che partirà a maggio, quando gli istruttori dell’Endas si metteranno a disposizione per garantire allenamenti gratuiti a tutti i partecipanti, che dovranno essere almeno dodici per ogni quartiere, equamente divisi tra donne e uomini e di tutte le età".

In effetti il regolamento prevede che ogni squadra schieri almeno un under 10, un under 14, un under 18 e un over 50. Si gareggerà nei cento metri, nel salto in lungo, nel lancio del vortex (col quale ieri si è cimentato pure il neofita Plumari, con un apprezzabilissimo risultato), nei mille metri e nella staffetta.

"Proprio la staffetta - hanno rilanciato col sorriso la presidente dell’Atletica Endas Barbara Valdifiori e il suo vice Andrea Ermini - sarà la parte clou della giornata, dal momento che invece di proporre la tradizionale formula 4x100, noi rilanceremo con la 12x100, coinvolgendo dunque tutti i partecipanti. Fin da ora anticipiamo che saremo disposti a chiudere un occhio (e forse anche tutti e due...) sulle tecniche di passaggio del testimone, ma ciò di cui possiamo già essere certi è che sarà una giornata all’insegna del divertimento per tutti e del fair play, un valore che da 55 anni ci adoperiamo per trasmettere a ognuno dei nostri tesserati".

Sul tema ha rilanciato Sanzio Bissoni, coordinatore dei presidenti di quartiere: "Sarà bellissimo vedere centinaia di persone riempire la pista di atletica nell’ambito di una manifestazione per favorire lo spirito di comunità e valorizzare il senso di appartena ai vari quartieri. Non conterà vincere, conterà esserci".

Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo online disponibile sia sul sito del Comune di Cesena che su quello dell’Atletica Endas. Una volta raccolte le adesioni, verranno comunicati i giorni e gli orari per prendere parte agli allenamenti.