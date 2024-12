I ragazzi disabili nominati ’Operatori ecologici’

In occasione della 2° edizione di "Si può fare- Settimana dei diritti delle persone con disabilità", il sindaco Enrico Spighi e gli assessori del Comune di Bagno martedì hanno vissuto un momento speciale nella sala consiliare di palazzo Pesarini a San Piero, condividendo il pranzo con le ragazze e i ragazzi del Centro socio-riabilitativo diurno, gestito dalla cooperativa sociale L’Alveare che ha sede nella struttura di via della Solidarietà a San Piero. II primo cittadino del Comune termale, era accompagnato dai componenti la Giunta comunale, con la vicesindaca Claudia Mazzoli e gli assessori Silvia Alessandrini, Mattia Lusini, Carla Para.

"Prima del momento del pranzo – dice Spighi – abbiamo ufficialmente nominati le ragazze e i ragazzi del Centro ’Operatori ecologici’, consegnando loro l’attrezzatura per continuare le giornate di pulizia dei parchi pubblici, una lodevole iniziativa già avviata con successo questa estate. In cambio, ci hanno donato un grazioso alberino di Natale, perfetto per le nostre scrivanie, e ci hanno altresì donato il calore del loro abbraccio, un’anticipazione dello spirito natalizio che arricchisce le nostre vite. Un sentito ringraziamento va alla cooperativa L’Alveare e al suo preparato personale – conclude il sindaco – per il lavoro quotidiano svolto con passione e per la gradita compagnia che ha reso questo momento ancora più speciale". Per un breve flash back sulla encomiabile iniziativa "Settimana dei diritti delle persone con disabilità", da ricordare che la relativa Giornata internazionale, in calendario il 3 dicembre, è stata indetta dalle Nazioni Unite dal 1981.

gi.mo.