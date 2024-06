"Il mio impegno per Monteleone". Baldarelli in lista con Amadori

Ralph Baldarelli, 41 anni, infermiere di Ausl Romagna, fa parte della lista civica "Il Comune che vogliAMO" della candidata sindaco Simona Amadori, a rappresentare Monteleone, frazione di Roncofreddo. Baldarelli, ex Savignanese, vive a Monteleone da diversi anni e racconta: "Monteleone è stata una scelta. Conosco questa frazione sin da quando ero bambino e qui ho scelto di vivere, crescere e invecchiare. La scelta di candidarmi alle prossime elezioni con Simona Amadori è derivata da anni di umiliazioni e preoccupazioni nate da questa uscente amministrazione, anni di disinteresse e risposte mancate, assenze. Monteleone è bandiera Arancione, ma la sua piazza Byron ha solo 6 parcheggi per le auto, di cui 2 sono per disabili. La piazza ha ancora transenne e divieto di parcheggio. Il borgo di Monteleone non ha alcun servizio pubblico. Le case popolari site in Monteleone sono al degrado. Cosa ancora più grave è che di 6 appartamenti, 3 sono sfitti. Non è mai stato fatto nulla circa l’allacciamento del Borgo di Monteleone alla rete gas che dista solamente circa 1 km. La rete fognaria non è municipalizzata e controllata. Lo stato manutentivo delle strade è imbarazzante: asfalti assenti o ammalorati sulla provinciale Monteleone e nelle vie Prodena, Cà del Fabbro, Fratte e Selve. Ci sono problematiche per l’acqua potabile in via Selve". Baldarelli dice poi che ancora diverse strade sono transennate dopo un anno dalle frane. Poi conclude: "Offrirò tutto il mio impegno per Monteleone perchè le persone sono il centro dell’azione amministrativa. Simona Amadori sta dimostrando tutto questo. Voglio essere al suo fianco per Roncofreddo e per Monteleone".

Ermanno Pasolini