Il Natale di una volta nel villaggio di Leoni

Il Natale secondo la tradizione romagnola, con le storie dei nonni raccontante intorno al fuoco, i Pasquaroli, la tombola in dialetto, i giochi di una volta, i cappelletti, il vin brûlé e la piadina. Ma anche con Santa Claus, i laboratori per bambini, i mercatini, le degustazioni tipiche, gli allestimenti a tema e gli spettacoli.

Domani in via Sant’Anna, negli spazi del Podere Leoni inizierà ‘Natale al Podere’, una rassegna che si protrarrà fino al 6 gennaio con una serie di eventi e iniziative pensati per coinvolgere il pubblico di ogni età, a partire dalle famiglie con bambini, ma non solo. "Sarà una sorta di ‘villaggio della tradizione’ – spiega Roberto Leoni (nella foto), noto gelatiere cesenate e ideatore del progetto - realizzato con spirito ecosostenibile e con l’intento di riproporre quelle atmosfere e quelle peculiarità frutto della storia contadina della nostra Romagna, in particolare durante il periodo natalizio. Riscalderemo l’ambiente con vecchie stufe che abbiamo recuperato all’interno delle quali bruceranno soltanto i rami frutto delle nostre potature, la slitta di Babbo Natale è un vecchio divanetto riadattato e l’area per bambini è una sorta di igloo riscaldato all’interno del quale ci si potrà sbizzarrire con laboratori di ogni genere: realizzeremo palline, piuttosto che alberi di Natale. E a proposito degli alberi di Natale, ci rivolgiamo all’intera comunità, con un’iniziativa speciale pensata proprio a salvare la vita alle piante che durante le feste vengono collocate in casa per essere addobbate".

In pratica chi utilizzerà un abete vero per i suoi allestimenti, al termine delle festività potrà consegnarlo al Podere Leoni, che si impegna a realizzare uno speciale boschetto ripiantando gli alberi ed evitando così che questi secchino e muoiano. Il programma è disponibile sul sito www.podereleoni.it. L’area sarà aperta dalle 10 alle 19. Domani alle 15 si partirà col laboratorio per creare le palline di Natale, la storia del Bombolone romagnolo e l’accensione delle luci.

Luca Ravaglia