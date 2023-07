In spiaggia sventola Bandiera Blu

di Giacomo Mascellani

E’ la spiaggia del centro di Cesenatico, quella scelta quest’anno per la celebrazione della Bandiera Blu. Dopo gli eventi a Valverde e a Ponente degli scorsi anni, quest’anno è toccato alla spiaggia di Levante fare da scenario alla cerimonia ufficiale, per sottolineare e celebrare un traguardo importante come la 32ª Bandiera Blu assegnata alla spiaggia di Cesenatico.

Il sindaco Matteo Gozzoli e la vicesindaca Lorena Fantozzi hanno infatti accolto Claudio Mazza, presidente di Fee Italia, l’ente che gestisce il prestigioso riconoscimento. La bandiera, consegnata in una cerimonia svoltasi a Roma lo scorso maggio, è stata issata simbolicamente e svetterà su tutto il lungomare cittadino, premiato per l’eccellente qualità delle acque ed il rispetto dei criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio sotto il profilo ambientale. All’incontro svoltosi sulla meravigliosa terrazza dello stabilimento ’La Spiaggia’, hanno partecipato i comandanti delle Forze dell’ordine, le associazioni di categoria, Legambiente, i circoli velici e nautici della città.

Il presidente Mazza ha sottolineato che il primo ’paletto’ per ottenere la Bandiera Blu è la qualità delle acque, poi ci sono le verifiche sull’efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria, la raccolta differenziata, le aree pedonali, le piste ciclabili, l’arredo urbano curato, le aree verdi ed i servizi delle spiagge compreso personale addetto al salvamento e l’accessibilità per tutti.

Riguardo a quest’ultimo aspetto rimarcato da Mazza, Cesenatico è una spiaggia di eccellenza, visto che la Cooperativa stabilimenti balneari mette a disposizione 13 salvataggi appositamente formati, per accogliere nel migliore dei modi e consentire l’esperienza dei bagni in mare anche alle persone con difficoltà motorie; inoltre Cesena in Blu ed i Rotary club presenti sul territorio, mettono a disposizione speciali attrezzature, per consentire a persone disabili di poter praticare attività subacquea in sicurezza.

Il sindaco ha detto: "E’ bello essere qui, ci siamo affezionati a questa cerimonia che sottolinea sempre con orgoglio il traguardo della Bandiera Blu, conquistato per la 32ª volta. Ormai sembra quasi un risultato normale ma non lo è assolutamente. Potersi fregiare di questo vessillo certifica che Cesenatico ha la certezza di un mare pulito e di una spiaggia sostenibile ed inclusiva che si migliora anno dopo anno. Oltre al lavoro di noi amministratori e l’impegno prezioso degli uffici comunali, è importante quello di tutti gli operatori del settore, che con il loro impegno permettono alla collaborazione pubblico-privata di essere vincente".