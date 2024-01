Camion solleva un giunto della carreggiata, numerose auto incappano nel buco: gomme forate in serie

Cesena, 4 gennaio 2024 - Oggi pomeriggio sulla Secante, poco dopo le 16, un camion che stava procedendo in direzione Rimini-Cesena ha incappato, sollevandolo, in un giunto della carreggiata.

Il singolare incidente non ha provocato collisioni con altri mezzi, ma una decina di auto dietro al camion, sono incappate nel buco e hanno forato le gomme, senza provocare tamponamenti. Sul posto dell'incidente, all'uscita di Ponte Pietra, sono giunte una pattuglia della Polizia Locale di Cesena, Mercato Saraceno e Montiano, un squadra dei Vigili del Fuoco di Cesena e il personale dell'Anas.

Fortunatamente non ci sono stati feriti fra gli occupanti delle automobili con le gomme a terra ed è stato istituito il traffico su una sola corsia a senso unico alternato. Il tutto in attesa che arrivassero i carri attrezzi per portare via i mezzi. Grandi disagi per la viabilità, continuati fino a sera.