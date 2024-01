Scompare dopo l’incidente: cercato per ore con cani e droni

Altidona (Fermo), 1 Gennaio 2024 – Un’auto fuori strada e nessuno a bordo: si è risolto alcune ore dopo il giallo di Altidona, dove i vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo, il personale medico e sanitario del 118 ed i carabinieri hanno cercato a lungo il passeggero di quella Ford Fietsa abbandonata con sportello aperto e chiavi inserite nel cruscotto.

Dopo ore di ricerche da parte dei vigili del fuoco e vari tentativi dei carabinieri di contattarlo, il 26enne indiano scomparso dopo l'incidente, è stato ritrovato. Nello specifico il ragazzo ha raggiunto il luogo dell'incidente accompagnato da alcuni amici, nel momento in cui erano in corso le ricerche. Per lui si erano mossi 15 unità dei vigili del fuoco, con squadre di terra, cinofili e reparti speciali che operano con l’ausilio di droni.