Bus con 79 turisti si rovescia a San Donà dopo i festeggiamenti di Capodanno: oltre 30 feriti. Incidente mortale sulla A4: auto si schianta contro le barriere a Monastier

San Donà di Piave (Venezia), 1 gennaio 2024 – Incidente con oltre 30 feriti dopo i festeggiamenti di Capodanno per una comitiva di 79 turisti bosniaci che aveva assistito allo spettacolo dei fuochi d’artificio a Punta Sabbioni. L’autobus a due piani, con targa della Bosnia, che li stava riportando ai loro alloggi è finito fuoristrada intorno alle 2.30 a San Donà di Piave, rovesciandosi su un fianco. Sul mezzo viaggiavano 79 passeggeri con 2 autisti e oltre 30 persone sono rimaste ferite.

I soccorsi

Squadre dei vigili del fuoco sono arrivati sul luogo dell’incidente dal locale distaccamento, da Jesolo e Mestre, hanno messo in sicurezza il bus adagiato su un fianco e hanno finito di estrarre tutte le persone ancora presenti all'interno del bus. Tutti i feriti, nessuno in modo grave, sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem 118, intervenuto con molte ambulanze, e trasferiti presso il pronto soccorso di Jesolo e gli altri ospedali della zona. Le persone illese sono state assistite sul posto e poi portate a Jesolo da un bus dei vigili del fuoco. Il pullman di turisti bosniaci stava rientrando a Trieste dopo aver assistito a fuochi pirotecnici di capodanno a Punta Sabbioni. Si è quindi provveduto al recupero del mezzo con delle autogru del soccorso stradale. Sul posto le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 7.30.

Incidente mortale sulla A4

Nella notte di Capodanno, poco prima delle 3, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada, sulla A4 all’altezza di Monastier (Treviso) in direzione Milano, tra gli svincoli di San Donà e Meolo Roncade per un'auto finita contro le barriere fisse, che delimitano le corsie di marcia: una persona deceduta e una è rimasta ferita. I vigili del fuoco accorsi da Motta di Livenza e Mestre, hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto la passeggera che è stata presa in cura dal personale del Suem, stabilizzata e trasferita in ospedale. Per il conducente non c'è stato niente da fare e il medico, nonostante i soccorsi, ne ha dovuto constatare la morte. Sul posto la polizia stradale e il personale di Autostrade per i rilievi.