Ticket Venezia, più di 16mila paganti al giorno: oltre mezzo milione di incasso nella prima settimana

Venezia, 30 aprile 2024 – Sono più di 16mila in media i ticket pagati ogni giorno per l’ingresso a Venezia dall’avvio, lo scorso 25 aprile, della sperimentazione del contributo d’accesso alla città storica. E a 5 euro l’uno, l’incasso medio giornaliero si aggira intorno agli 80mila euro, cifre che faranno chiudere domani la prima settimana con un’entrata superiore al mezzo milione di euro per il Comune di Venezia. Oggi è stata la sesta giornata ed è stata la prima in leggero calo per i pagamenti del contributo di accesso: si sono registrati 16.093 paganti, leggermente meno del dato di ieri e rispetto al weekend scorso. Lo rende noto il Comune di Venezia.

Ticket Venezia, più di 16mila turisti giornalieri paganti al giorno nella prima settimana

Oltre 50mila turisti al giorno

Stabili a 49.000 gli ospiti in strutture ricettive, che pagano già la tassa di soggiorno, tra arrivi, alloggiati e partenze. Confermati nei numeri complessivi, in quanto condizioni permanenti e con un voucher fino al 14 luglio, studenti, lavoratori, proprietari di immobili che pagano l'Imu o i titolari di contratti di locazione che non hanno spostato la residenza nella città antica. I controlli svolti hanno verificato in totale 15.001 QR-code, senza rivelare particolari criticità. Anche nella giornata di domani, e per tutte le altre giornate in cui è previsto il pagamento del contributo d'accesso, saranno attivi varchi fisici ai principali punti di accesso alla città, distinti quelli per residenti e lavoratori, dove gli steward verificheranno il codice QR dei visitatori e saranno a disposizione per aiutare chi ne fosse sprovvisto a pagare e scaricare il biglietto sul posto.