Infarto in acqua: turista muore a Savignano Mare

Savignano Mare (Cesena), 21 agosto 2023 – E’ stato un infarto a portarsi via ieri mattina alle 11 la vita di un turista italiano di 80 anni, residente in Germania, in vacanza a Savignano Mare. L’uomo si è sentito male mentre stava facendo il bagno e subito si sono accorti di quanto stava accadendo i bagnini che prontamente lo hanno portato a riva, pochi metri dalla battigia e compreso, quello che era accaduto, hanno messo in funzione tutte le pratiche per fare tornare a battere il cuore.

Sul posto è arrivata anche una ambulanza del 118, è stato usato immediatamente pure il defibrillatore. Ma per l’italo-tedesco il destino era già stato segnato. Sul posto gli uomini della Guardia Costiera di Cesenatico con il comandante Francesco Marzolla. La salma è stata poi consegnata ai familiari in vacanza con lui.