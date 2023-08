Malore in mare a Lido Nazioni: rianimato anziano turista, è grave

Lido delle Nazioni (Ferrara), 18 agosto 2023 – Colto da malore mentre sta facendo il bagno, viene soccorso e rianimato da alcuni bagnanti e dai bagnini di salvataggio. Sono gravi le condizioni di un turista lombardo 76enne in vacanza al Lido delle Nazioni.

L’uomo, dopo i primi soccorsi sulla spiaggia, è stato trasportato all’ospedale di Cona dove si trova tuttora ricoverato. Il tutto è successo intorno alle 16.20 nel tratto di mare davanti al bagno Galattico.

L’uomo si è accasciato all’improvviso mentre era in acqua. In suo soccorso sono intervenuti i bagnini e alcuni sanitari che si trovavano in vacanza al lido. Lo hanno portato a riva e, con un defibrillatore, gli hanno praticato le prime manovre in attesa dell’arrivo del 118 con l’elisoccorso.