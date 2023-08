Tragedia in mare a Riccione: muore turista di Bologna

Riccione, 16 agosto 2023 – Tragedia nel giorno di Ferragosto a Riccione. N.L., turista 78enne di Bologna, è stato stroncato da un improvviso malore, mentre era in mare a circa 15 metri dalla battigia. E’ successo intorno alle 11 davanti al Bagno 115, sotto gli occhi di numerosi bagnanti.

Nonostante il celere intervento del salvataggio della zona, che assieme ai colleghi ha effettuato le manovre di rianimazione, e l’altrettanto immediato intervento del personale sanitario del 118, per l’anziano signore, in vacanza con la moglie in un hotel di Riccione, non c’è stato nulla da fare.

Su segnalazione della Sala operativa della Capitaneria di porto di Rimini, sul posto sono giunte anche le divise della Guardia Costiera Ufficio Locale Marittimo Riccione, in capo al comandante Massimo Russo, che per l’intera giornata hanno fatto la spola lungo il litorale per garantire la sicurezza. Le divise, giunte sul posto, hanno informato il magistrato di turno che, considerata la modalità del decesso, ossia la morte naturale, ha messo subito la salma a disposizione della famiglia.

Il 13 agosto è morto per malore Bruno Filetti: si è sentito male mentre faceva il bagno a Numana, nella riviera del Conero, dove era in vacanza con la moglie.