Irene Salvi sul palco dell’Eurovision

di Ermanno Pasolini

L’Eurovision Song contest 2023 la cui finalissima è in programma in mondovisione questa sera, oltre ad avere il grande Marco Mengoni vincitore del Festival di Sanremo come rappresentante italiano, avrà anche un pizzico di Cesena. Irene Salvi si è esibita per le prime due semifinali e si esibirà per il gran finale alla M&S Bank Arena di Liverpool. É l’unica ballerina professionista italiana, con altri 23 inglesi. Irene è di Cesena. E’ figlia di Paolo Salvi, medico da poco in pensione dell’ospedale Bufalini, grande ricercatore in campo scientifico.

Racconta la ballerina: "Ballare in mondovisione per gli Eurovision Song Contest 2023, l’evento non sportivo più seguito al mondo è un’emozione che non si può spiegare, dura pochi minuti ma so che mi rimarrà nel cuore per sempre. La soddisfazione più grande è sapere che la mia famiglia e i miei amici italiani e in tutto il mondo mi possono finalmente vedere ballare in diretta sulla Rai".

"Durante la prima semifinale – prosegue – abbiamo ballato per Rita Ora, cantante internazionale molto conosciuta che è stata invitata agli Eurovision come ospite. La performance con lei è stata sicuramente la mia preferita. Questa sera ci sono un paio di performances in cui non vedo l’ora di ballare ma non posso fare spoiler". Irene Salvi è l’unica ballerina Italiana sul palco: "Siamo tutti ballerini professionisti da diverse parti del mondo ma io sono l’unica Italiana. Questo mi fa essere molto orgogliosa di portare un pò di Italia sul palco insieme a Marco Mengoni e Mahmood, che canterà questa sera come ospite".