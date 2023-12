Kate Middleton svetta sui tacchi di Gianvito Rossi

San Mauro Pascoli (Forlì Cesena), 28 dicembre 2023 – Sui red carpet degli eventi patinati, sotto i riflettori delle trasmissioni televisive, sui palcoscenici delle tournée, sui tappeti pregiati dei palazzi reali: le calzature firmate dai big del distretto di San Mauro Pascoli brillano ai piedi di tante celebrities, italiane e non solo. Più ancora durante le festività, occasione perfetta per sfoggiare look ad alto tasso di eleganza e più luccicanti del solito: tra inserti oro e cascate di cristalli, l’obiettivo è non passare inosservate.

Basta dare un’occhiata alle foto delle star di casa nostra per averne conferma: le ‘Blade’ - il modello, dal tacco altissimo e sottile, nato dall’estro di Cesare Casadei e divenuto marchio di fabbrica dell’omonima maison sammaurese - sono le preferite, fra l’altro, dalle cantanti Mietta ed Emma Marrone e dalle conduttrici televisive Diletta Leotta e Filippa Lagerback.

A proposito di celebrità musicali, Francesca Michielin – musicista e conduttrice del talent X Factor – ha calcato il palco dello show di Sky calzando un paio di sandali con plateau creato per lei in esclusiva da Pollini. Poi c’è la diva Elodie, che ha indossato le decolléte ‘Rachyl’ di Giuseppe Zanotti alla tappa fiorentina della sua trionfale tournée nei palazzetti dello sport. Coco Rebecca Edogamhe, che i cesenaticensi ricorderanno per essere stata ‘Summer’ nella serie Netflix ‘Summertime’, ambientata sulle spiagge della cittadina, sfoggia invece un altro modello-icona, questa volta a firma Sergio Rossi: le luminose SrMermaid, recentemente rivisitate senza alterare la silhouette originale. Ma la panoramica delle ‘vip’ immortalate con le scarpe realizzate a San Mauro non può certo trascurare la più celebre di tutte: la principessa del Galles Kate Middleton, moglie dell’erede al trono britannico William, ha tirato fuori dalla scarpiera l’ennesimo paio di ‘pump’ Gianvito Rossi – ne custodisce un’autentica collezione - per accogliere a Windsor i reali di Svezia.

Mentre continua a crescere, sia pur timidamente, l’export del distretto calzaturiero romagnolo – l’ultimo rapporto della Direzione studi e ricerche Intesa San Paolo, riferito al primo semestre 2023, parla di un aumento pari a +0.6% rispetto allo stesso periodo del 2022, sostenuto dalla crescita in Russia, Hong Kong, Emirati Arabi e Turchia – Giuseppe Zanotti ha annunciato, nei giorni scorsi, una nuova apertura all’interno del Fontainebleau Las Vegas, resort di lusso e casinò di 67 piani sulla Strip di Las Vegas. "Volevo creare una boutique che si distinguesse e attirasse l’attenzione – ha affermato lo stilista -, ho trovato ispirazione in una delle mie scarpe più iconiche, il sandalo Pyramid, e ho trasferito il suo caratteristico motivo dorato nell’elemento architettonico che contraddistingue il negozio".