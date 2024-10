La scelta sulle regionali. Csn: "Non ci schieriamo"

di

Cesena Siamo Noi non si schiera per le regionali e lascia ai suoi affiliati la libertà di votare il candidato che ritiene migliore. "Stiamo seguendo con grande attenzione la campagna elettorale per l’elezione del nuovo consiglio regionale – affermano i consiglieri comunali Marco Giangrandi e Denis Parise – e fedele al suo genoma civico e alla sua storica collocazione trasversale, ha scelto di non schierarsi con alcuna forza politica e di non dare alcuna indicazione di voto ai propri simpatizzanti".

La decisione è stata ratificata dall’assemblea territoriale di Csn. "La regione Emilia Romagna - proseguono i rappresentanti di Cesena Siamo Noi - è attesa da sfide importanti e soprattutto dopo i recenti eventi alluvionali, le priorità restano l’ambiente e la salvaguardia delle risorse naturali, dal consumo di suolo zero alla lotta contro l’inquinamento, tutto coadiuvato da una riprogettazione del territorio condivisa. Un altro tema centrale resta quello della sanità che, tra deficit economico e depauperamento dei servizi, vive una delle fasi più delicate della nostra storia. Infine, la questione abitativa rappresenta una priorità elemento centrale anche alla luce di una progressiva riduzione del potere di acquisto delle famiglie e di un’offerta di immobili estremamente limitata".

"Servono - concludono Giangrandi e Parise - piani e progetti sostenibili e una visione chiara di lungo periodo su queste tematiche. Infine, auguriamo buon lavoro ad attivisti e candidati impegnati nelle elezioni e facciamo il nostro bocca al lupo a Mario Picone (nella lista civica che sostiene la candidata di centrodestra Elena Ugolini, ndr).