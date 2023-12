Laboratorio natalizio per bambini e genitori e visita notturna con cena

Domani dalle 15.30 laboratorio per genitori e figli alla Rocca Malatestiana di Cesena dal titolo "Natale ti Adoro!" in cui i partecipanti potranno seguire il percorso creativo predisposto dalle animatrici dell’associazione MicaPoco che organizza l’evento. In programma la realizzazione di una pallina a tema Orso polare pop-up da mettere nel proprio albero natalizio e un biglietto di ringraziamento a Babbo Natale e ai suoi collaboratori. Quota di partecipazione di cinque euro a bambino, prenotazione necessaria al 333 7775875 info@micapoco.it Seguirà una visita alla Rocca in notturna con guida e cena a 25 euro. Prenotazione al 3668274626, costo di 25 euro a persona.