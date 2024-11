"Le strategie per le imprese per accedere ai mercati esteri"

Qual è la strada per le nostre imprese per accedere ai mercati esteri? Lo valuterà l’indagine della Camera di commercio della Romagna rivolta alle imprese di Forlì, Cesena e Rimini per raccogliere informazioni sulle strategie adottate per accedere ai mercati esteri e identificare i loro fabbisogni. L’indagine è rivolta alle imprese manifatturiere per conoscere e comprendere meglio le necessità delle imprese che operano nei mercati internazionali. "Le imprese del territorio romagnolo si trovano ad affrontare un panorama economico sempre più problematico – dichiara Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna – con l’indagine avviata vogliamo identificare i loro fabbisogni e le opportunità di sviluppo, per creare strumenti e servizi su misura, in modo da agevolare il loro ingresso, consolidamento ed espansione sui mercati internazionali. Invito, perciò, le imprese a partecipare all’indagine per far sentire la loro voce e aiutarci a costruire un ecosistema economico sempre più competitivo e orientato all’export".

L’indagine è realizzata con il supporto di Nomisma e ha l’obiettivo di mappare in modo approfondito la propensione delle aziende locali verso i mercati internazionali, identificando strategie e strumenti attualmente utilizzati, ma anche le sfide e le opportunità legate all’internazionalizzazione. I risultati dell’indagine saranno presentati in un evento pubblico nei primi mesi del 2025, dove, attraverso la loro lettura, potranno essere condivisi indirizzi strategici per supportare l’internazionalizzazione delle imprese del territorio, in risposta alle sfide sempre più complesse del contesto globale. La survey è accessibile online e resterà aperta fino al 29 novembre 2024. Il questionario è disponibile sul sito della Camera di commercio della Romagna https://www.romagna.camcom.it/news.