L’Informagiovani si amplia con lo "SPAZIOigc"

All’Informagiovani di Cesenatico è arrivato "SPAZIOigc", un nuovo servizio a disposizione della città che consiste in una serie di postazioni dove poter studiare, lavorare in solitaria o in gruppo, con wi-fi gratuito e altri strumenti disponibili. Si tratta dunque di un momento di crescita, dove l’Informagiovani, seguito dalla vicesindaco Lorena Fantozzi, non è solo un punto di riferimento per l’orientamento, la formazione ed i servizi con personale qualificato a disposizione degli utenti, ma anche un vero e proprio spazio di lavoro dover poter creare sinergie. Per poter prenotare gratuitamente la postazione è necessario inviare una mail all’indirizzo informagiovani@comune.cesenatico.fc.it e, in caso di postazioni libere, l’utilizzo sarà possibile anche senza prenotazione. Si possono utilizzare i propri dispositivi personali (computer portatili, tablet o telefoni) e usufruire della connessione gratuita. Lo spazio mette a disposizione anche uno schermo, un mouse e una tastiera da collegare ai propri dispositivi. All’interno della sala è presente anche una postazione pc fissa messa a disposizione degli utenti, ma nel caso ne sia richiesto l’utilizzo, questo va specificato al momento della prenotazione. L’Informagiovani è situato al numero 65 di via Squero, sull’asta di Ponente del porto canale, in centro storico. Lo spazio è aperto il lunedì dalle 9 del mattino alle 17.30, il martedì dalle 9 alle 13, il mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 ed il venerdì dalle 9 alle 15, sempre con servizi gratuiti.