Luglio inizia con la Tris Quarté Quinté abbinata al Premio Animal Garden

Questa sera, alle 20.55, all’ippodromo del Savio, il mese di luglio inizierà con la corsa Tris, Quartè, Quinté abbinata al Premio Animal Garden Cesena di Corbara Raffaele: il clou di serata è posto alla seconda corsa e vedrà 14 coppie al via con la griffe Indal da seguire in ottica vittoria grazie alla ritrovata Africa Jet, allenata da Alessandro Raspante collocata al secondo nastro assieme a quello che potrebbe essere il suo maggiore contendente, Barnaba Trebì guidato da Santo Mollo. Allo start brillano poi le chance di Valpicetto Jet con Daniele Cuglini, dell’inossidabile specialista Zico, guidato da Andrea Vitagliano e di All About Bi, che Alessandro Raspante affiderà a Manuel Pistone. Ruolo di sorpresa per Darwih Wise L, che avrà in sediolo Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata.

I debuttanti saranno in pista alla prima corsa e alla terza per confermare quanto di buono fatto intravvedere in occasione delle qualifiche. Nel primo caso, attenzione a Ironia e Santo Mollo, mentre nel secondo i nomi giusti potrebbero essere quelli di Tiberio Cecere e Cristian Rizzo. Alla quarta corsa saranno invece protagonisti i gentlemen, chiamati alle redini di cavalli anziani di loro proprietà. Il pronostico sorride a Casanova Adri e Patrik Romano, ai quali tenteranno lo sgambetto Danubio Tav con Michela Rossi e Blue Light con Miniero. Gran folla alla quinta, con dodici esponenti in rosa della leva 2022 tra le quali spicca Ginevra Jet, prime scelte su Giga Bagl. Alla sesta, sempre tre anni in vetrina con la caratura di Gaddo, veloce e in gran forma affidato Manuel Pistone. Chiusura infine con i cadetti e occasione per Flamenco Adri, ancora a zero vittorie dopo 21 uscite agonistiche.