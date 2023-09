Maderna Jazz festival 2023 Una settimana a tutta musica

Un’intera settimana di musica e di laboratori per la seconda parte del Maderna Jazz Festival 2023 che torna a settembre – dopo le masterclass e i concerti dei mesi da marzo a giugno – da domani a domenica 17. Si parte con la Maderna Jazz Night, con gli allievi del corso di musica d’insieme coordinati dalla docente Lorena Fontana. Martedì 12, in collaborazione con il Conservatorio Franco Vittadini di Pavia, in programma il concerto del Francesca Ajmar Trio - Verso Rio: sarà un viaggio musicale nelle sonorità create da grandi compositori brasiliani a partire dagli anni Trenta del Novecento: dai precursori della Bossa Nova come Ary Barroso a Tom Jobin fino a Vinicius de Moraes e i contemporanei Toninho Horta, Moacyr luz e la stessa Francesca Ajmar. Mercoledì 13, a seguire il concerto in trio degli allievi della classe di pianoforte jazz coordinati da Michele Francesconi, toccherà all’Enrico Cristofani Trio con un programma che spazierà dall’hard al post bop. Si prosegue giovedì 14 con Federico Calcagno Fade in trio, in un progetto che esplora l’improvvisazione per perseguire una indagine interiore delle funzioni all’interno di una comunità creativa. Venerdì 15 il trombettista e compositore Fabio Morgera, in trio con Riccardo Galardini (chitarra acustica) e Guido Zorn (contrabbasso) proporrà una serata di jazz classico e raffinato. Mentre per la serata di sabato 16 settembre gli studenti della classe di canto jazz del Conservatorio Bruno Maderna si esibiranno in un programma dedicato al pianista, autore, compositore e cantante americano Dave Frishberg (scomparso nel 2021) al termine del lavoro monografico svolto nel corso dell’anno scolastico appena concluso.

Gran finale del Maderna Jazz Festival 2023, domenica 17 settembre, con il concerto della Big Band del Conservatorio Maderna, da anni diretta dal maestro Giorgio Babbini, di cui fanno parte anche alcuni allievi della classe di canto jazz. Tutti i concerti, tranne quello finale ospitato al Teatro Verdi di Cesena, si terranno nella Corte del Conservatorio Maderna (in caso di maltempo nella Sala Dallapiccola) con inizio alle 21. L’ingresso è gratuito. Il Maderna Jazz Festival è organizzato dal Dipartimento Jazz del Conservatorio “Bruno Maderna” con il patrocinio del Comune di Cesena. Informazioni e prenotazioni: [email protected] – 0547 28679.