Mattarella a Cesena il 2 maggio: ecco il programma della visita

Cesena, 24 aprile 2023 – Due ore abbondanti destinate a entrare a far parte della storia della città. Martedì 2 maggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella farà visita a Cesena alla vigilia di Macfrut, fiera Internazionale dell’ortofrutta, che compie 40 anni e che proprio in questo fetta di Romagna è nata e continua ad avere il suo nevralgico polo organizzativo.

In vista di questo importante evento, aperto anche alla cittadinanza che potrà radunarsi lungo l’asse di piazza della Libertà e in corso Garibaldi, salutando così da vicino il Capo dello Stato, questa mattina il sindaco Enzo Lattuca ha diffuso le prime informazioni logistiche relative all’evento. L’arrivo di Sergio Mattarella è previsto intorno alle 11 appunto in piazza della Libertà, sul lato del Duomo. Lì ad accoglierlo ci saranno il primo cittadino cesenate, il presidente della Regione Stefano Bonaccini, il prefetto Antonio Corona e il presidente di Cesena Fiera e di Macfrut Renzo Piraccini.

Per l’occasione verranno collocati gli stand destinati a ospitare 26 imprese, per lo più locali, storicamente legate a Macfrut, che esporranno i loro prodotti. Il tempo di sosta previsto in questa fase è di circa 15 minuti, perché alle 11.20 Mattarella sarà atteso al Teatro Bonci per prendere parte al convegno ‘Il valore dell’attività agricola per la qualità della vita del nostro Paese e per la sua immagine internazionale’.

L’appuntamento, che sarà aperto dall’esecuzione dell’Inno di Mameli proposto da un’orchestra del Conservatorio Maderna, durerà circa un’ora. Fuori dal ‘Bonci’ ad accogliere il Capo dello Stato ci saranno anche delegazioni di alunni delle scuole elementari cesenati. La visita si concluderà in biblioteca Malatestiana, alla quale Mattarella accederà passando da piazza Bufalini, nella quale il cantiere attualmente presente sarà precedentemente stato rimosso. La biblioteca, nella sua ala moderna, resterà aperta al pubblico, ma non sarà possibile seguire il presidente lungo il suo itinerario, per garantire le dovute misure di sicurezza. Ovviamente l’attenzione ai dettagli sarà massima: lungo l’itinerario per esempio verranno temporaneamente rimossi arredi urbani, tavoli, sedie e qualsiasi altro riferimento legato alle occupazioni di suolo pubblico e l’area verrà transennata con ampio anticipo. Lungo la strada e in particolare sotto i portici di galleria Oir e di corso Garibaldi, oltre che in piazza della Libertà, l’accesso sarà consentito a chi vorrà seguire l’evento. I varchi saranno aperti fino a quando non sarà raggiunta la capienza massima.